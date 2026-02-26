Ричмонд
Журова: Американцы «устроят взбучку» Эстонии после запрета на въезд Желтышева

Сборной США следует разобраться в инциденте с фигуристом Марком Желтышевым, который не получил разрешение на въезд в Таллин для участия в юниорском чемпионате мира по фигурному катанию из-за гражданства РФ. С таким заявлением выступила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы РФ Светлана Журова.

Желтышев начал выступать за США в танцах на льду с текущего сезона, его партнершей стала Джейн Кэлхун.

Журова добавила, что всем международным федерациям необходимо установить регламент, согласно которому в случае подобных ситуаций страна будет лишаться права на проведение соревнований. В противном случае, по ее словам, ситуация будет лишь ухудшаться: «сегодня нельзя с российским паспортом, завтра с другим».

— Причем здесь абсурд в том, что человек выступает за США. Думаю, американцы устроят им по этому поводу взбучку, — приводит ее слова РИА Новости.

О произошедшем стало известно вечером 26 февраля. Российского фигуриста Марка Желтышева, который выступает за Соединенные Штаты, не пустили в Эстонию на юниорский чемпионат мира из-за российского паспорта.

