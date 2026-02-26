Журова: Американцы «устроят взбучку» Эстонии после запрета на въезд Желтышева

Сборной США следует разобраться в инциденте с фигуристом Марком Желтышевым, который не получил разрешение на въезд в Таллин для участия в юниорском чемпионате мира по фигурному катанию из-за гражданства РФ. С таким заявлением выступила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы РФ Светлана Журова.