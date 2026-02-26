Ричмонд
Люди с трудом отличают настоящие лица от сгенерированных ИИ, показало исследование

Большинство людей уверены, что с лёгкостью отличат реальную фотографию от сгенерированной нейросетью. Однако эксперимент австралийских исследователей показал, что это убеждение ошибочно. Результаты исследования опубликовало Британское психологическое общество.

Источник: Life.ru

Учёные предложили 125 добровольцам тест: им демонстрировали изображения лиц и просили определить, созданы те искусственным интеллектом или же принадлежат реальным людям. Результаты обычных испытуемых оказались лишь немногим лучше случайного угадывания. Даже те участники, которые считали себя очень хорошо разбирающимися в человеческих лицах, ошибались в четырёх случаях из десяти.

По словам исследователей, нейросетевые изображения получаются «слишком усреднёнными»: они отличаются идеальной симметрией, пропорциональностью и статистической типичностью. Эти же качества, с одной стороны, выдают их происхождение, а с другой — делают практически неотличимыми от настоящих фотографий при визуальной оценке.

Ранее Life.ru рассказывал, что папа римский Лев XIV выступил с предостережением в адрес священнослужителей, призвав их не использовать искусственный интеллект для подготовки проповедей. По словам понтифика, произнесение проповеди — это акт передачи веры, на который нейросети не способны. Он также провёл аналогию с телом: если мышцами не пользоваться, они атрофируются. То же самое, по его мнению, происходит с интеллектом, если переложить мыслительную работу на алгоритмы. Лев XIV призвал священников сохранять бдительность и упражнять собственный разум, чтобы не утратить эту способность.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

