Люди с трудом отличают настоящие лица от сгенерированных ИИ, показало исследование

Ранее Life.ru рассказывал, что папа римский Лев XIV выступил с предостережением в адрес священнослужителей, призвав их не использовать искусственный интеллект для подготовки проповедей. По словам понтифика, произнесение проповеди — это акт передачи веры, на который нейросети не способны. Он также провёл аналогию с телом: если мышцами не пользоваться, они атрофируются. То же самое, по его мнению, происходит с интеллектом, если переложить мыслительную работу на алгоритмы. Лев XIV призвал священников сохранять бдительность и упражнять собственный разум, чтобы не утратить эту способность.