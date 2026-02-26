В Смоленске нашли пропавшую девятилетнюю девочку

ЧП случилось на улице Маршала Еременко. Девятиэтажный дом, где жила Катя, находится в спальном районе города, через который проходит оживленная дорога, ездит много машин. Высказывалась версия, что к исчезновению школьницы может быть причастен подозрительный мужчина, который сел в серый автомобиль. Другая версия предполагала, что к произошедшему мог быть причастен родной отец (родители в разводе) — но эти данные не нашли подтверждения: в день исчезновения дочери мужчина был в другом месте, а как только узнал о случившемся, то приехал на поиски.