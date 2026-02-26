Похититель удерживал девочку в соседней квартире её родного дома в Смоленске

На подозреваемого Сергея Грищенкова вышли, отследив его ВАЗ-2109. Внутри машины полицейские нашли женские волосы, которые, вероятно, принадлежат похищенной девочке. Проверив квартиру владельца, правоохранители и нашли похищенного ребёнка — в соседней квартире на улице Маршала Еременко в Смоленске, где и жила девочка.
Сожительница похитителя работала в подъезде дома уборщицей — она проходит по делу как свидетель. Точные мотивы похищения устанавливаются, но Сергей Грищенков пока отказывается от показаний.
Напомним, школьница исчезла 24 февраля. Её обнаружили через трое суток в квартире 43-летнего мужчины в Заднепровском районе Смоленска. В помещении оказалась девушка Сергея. По её словам, мужчина привёл девочку и представил её как свою племянницу.
