Уиткофф и Кушнер улетели из Женевы

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер покинули Женеву.
При этом пункт назначения спецпредставитель президента США и бизнесмена остается неизвестным.
Представители США, прибывшие в Щвейцарию утром, проводили переговоры с делегациями Украины, а также Ирана. Переговоры с Тегераном длились практически четыре часа. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Аракчи.
Ранее также сообщалось, что со стороны Украины присутствовали секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, руководитель пропрезидентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия и министр экономики Алексей Соболев.
Как писал сайт KP.RU, в Женеве находился спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.