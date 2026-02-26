В Луганске дали старт Году Владимира Даля в России

На церемонии анонсировали общенациональный план празднования, который включит циклы творческих конкурсов, выставок и концертов. Центральным событием станет традиционный фестиваль-конкурс «Луганский край — казачий край». Также была озвучена идея необходимости бороться за чистоту русского языка. Председатель правительства республики Егор Ковальчук напомнил о многогранности биографии Даля, отметив его службу не только в Петербурге, но и на Южном Урале, где писатель прослужил госслужащим почти восемь лет, назвав его ярким примером служения Отечеству.