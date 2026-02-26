В Луганске дали старт Году Владимира Даля в России

«Это не просто юбилей одного писателя. Это знак внимания к русскому слову, культуре, нашим корням. Неслучайно старт празднованию положен здесь — в Луганске, городе, в котором родился наш знаменитый земляк. Здесь он впитал безграничную любовь к неисчерпаемому богатству русского языка и навсегда остался в памяти людей как Казак Луганский», — сказал на церемонии глава ЛНР Леонид Пасечник.
На церемонии анонсировали общенациональный план празднования, который включит циклы творческих конкурсов, выставок и концертов. Центральным событием станет традиционный фестиваль-конкурс «Луганский край — казачий край». Также была озвучена идея необходимости бороться за чистоту русского языка. Председатель правительства республики Егор Ковальчук напомнил о многогранности биографии Даля, отметив его службу не только в Петербурге, но и на Южном Урале, где писатель прослужил госслужащим почти восемь лет, назвав его ярким примером служения Отечеству.
Руководитель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко подчеркнул историческую роль малой родины Даля: «Так уж сложилось, что Донбасс и сегодня пишет современную историю России». Он также обратил внимание на медицинскую деятельность Даля, отметив, что его «слово спасает сегодня не одну человеческую душу».
Владимир Иванович Даль родился 10 ноября 1801 года в Луганске. Он был писателем, врачом и участником военных кампаний. Всемирную известность ему принес монументальный труд «Толковый словарь живого великорусского языка», на составление которого он потратил более полувека и который вместил около 200 тысяч слов.
