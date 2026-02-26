Гольфист Паван упал в шахту лифта за несколько часов до чемпионата ЮАР

Итальянский гольфист Андреа Паван получил травмы после падения в шахту лифта перед стартом Открытого чемпионата ЮАР (входит в календарь DP World Tour), передает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на источники.
Уточняется, что инцидент произошёл за несколько часов до начала турнира в здании, где проживал 36-летний гольфист. По информации журналистов, Паван вызвал лифт, двери открылись на его этаже, но кабины не оказалось — гольфист вошёл в шахту и упал.
Сообщается, что спортсмен получил множественные травмы, в том числе повреждения плеча и спины. Он перенёс несколько сложных операций. По информации издания, угрозы жизни нет.
Андреа Паван — двукратный победитель Европейского тура. Среди его достижений: победа на D+D Real Czech Masters и BMW International Open в Мюнхене.