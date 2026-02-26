Гольфист Паван упал в шахту лифта за несколько часов до чемпионата ЮАР

Уточняется, что инцидент произошёл за несколько часов до начала турнира в здании, где проживал 36-летний гольфист. По информации журналистов, Паван вызвал лифт, двери открылись на его этаже, но кабины не оказалось — гольфист вошёл в шахту и упал.