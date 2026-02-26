Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гольфист Паван упал в шахту лифта за несколько часов до чемпионата ЮАР

Итальянский гольфист Андреа Паван получил травмы после падения в шахту лифта перед стартом Открытого чемпионата ЮАР.

Источник: Аргументы и факты

Итальянский гольфист Андреа Паван получил травмы после падения в шахту лифта перед стартом Открытого чемпионата ЮАР (входит в календарь DP World Tour), передает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на источники.

Уточняется, что инцидент произошёл за несколько часов до начала турнира в здании, где проживал 36-летний гольфист. По информации журналистов, Паван вызвал лифт, двери открылись на его этаже, но кабины не оказалось — гольфист вошёл в шахту и упал.

Сообщается, что спортсмен получил множественные травмы, в том числе повреждения плеча и спины. Он перенёс несколько сложных операций. По информации издания, угрозы жизни нет.

Андреа Паван — двукратный победитель Европейского тура. Среди его достижений: победа на D+D Real Czech Masters и BMW International Open в Мюнхене.