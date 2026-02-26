Московское «Динамо» разгромило СКА в гостях и вышло в плей-офф КХЛ

В составе бело-голубых отличились Ансель Галимов (6'), Джордан Уил (29'), Кирилл Адамчук (29') и Артём Сергеев (34'). У хозяев единственную шайбу забросил Никита Дишковский (13').
После 59 матчей «Динамо» набрало 70 очков и занимает шестое место на Западе. Идущий девятым «Шанхай Дрэгонс» уже не сможет догнать москвичей. Также путёвки в Кубок Гагарина в Западной конференции уже оформили ярославский «Локомотив», минское «Динамо», череповецкая «Северсталь», нижегородское «Торпедо» и московский ЦСКА. На Востоке в плей-офф вышли магнитогорский «Металлург», омский «Авангард», казанский «Ак Барс» и екатеринбургский «Автомобилист».
СКА с 69 очками идёт седьмым, уже гарантировав себе участие в плей-офф. Следующий матч петербуржцы проведут 28 февраля против «Локомотива», «Динамо» 1 марта примет «Металлург».
Ранее Life.ru писал, что магнитогорский «Металлург» потерял одного из своих лидеров до конца сезона. В матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (3:4 ОТ) тяжёлую травму ноги получил нападающий Дмитрий Силантьев. Во втором периоде хоккеист врезался в борт и покинул лёд на носилках.
Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.