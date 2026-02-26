Московское «Динамо» разгромило СКА в гостях и вышло в плей-офф КХЛ

После 59 матчей «Динамо» набрало 70 очков и занимает шестое место на Западе. Идущий девятым «Шанхай Дрэгонс» уже не сможет догнать москвичей. Также путёвки в Кубок Гагарина в Западной конференции уже оформили ярославский «Локомотив», минское «Динамо», череповецкая «Северсталь», нижегородское «Торпедо» и московский ЦСКА. На Востоке в плей-офф вышли магнитогорский «Металлург», омский «Авангард», казанский «Ак Барс» и екатеринбургский «Автомобилист».