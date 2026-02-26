Когда пора отбирать гаджет у подростка: безопасное время перед экраном назвал невролог

О том, что постоянное сидение перед экраном вредно в детском возрасте, знает каждый родитель. Ограничивать следует и подростков — игры и другие развлечения в телефоне не должны занимать более 2,5 часов в день. Об этом заявил в беседе с «РИАМО» невролог-реабилитолог Дмитрий Макаров.