Когда пора отбирать гаджет у подростка: безопасное время перед экраном назвал невролог

О том, что постоянное сидение перед экраном вредно в детском возрасте, знает каждый родитель. Ограничивать следует и подростков — игры и другие развлечения в телефоне не должны занимать более 2,5 часов в день. Об этом заявил в беседе с «РИАМО» невролог-реабилитолог Дмитрий Макаров.
— Поскольку зрительная система у детей и подростков еще формируется, продолжительная работа с экранами способна спровоцировать развитие близорукости, синдрома сухого глаза и ухудшение внимания. Для подростков безопасно ограничивать суммарное время за гаджетами 2−2,5 часами в день, — считает доктор.
Медик подчеркнул, что при этом важно регулярно делать перерывы, а также обязательно убирать устройство минимум за час до сна.
Тем временем эксперты заявляют, что поколение альфа — это первые истинные дети смысловых экранов и коротких видео. Таким школьникам трудно выстраивать длинные логические цепочки в речи и превращать статичное изображение в линейный пересказ, передает RT.