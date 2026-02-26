Названа нетипичная причина повышенного давления

Резкое повышение давления может наблюдаться у пациентов с гипертонией во время стресса, перелета или даже смены погоды. Также фактором риска являются инфекции, об этом предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» кардиолог Валентина Байдина.
— У некоторых пациентов давление повышается на фоне воспалительных процессов и инфекционных заболеваний, например, гриппа, COVID-19, ОРВИ, — пояснила медик.
Она подчеркнула, что симптомы опасного состояния: головная боль, тошнота, рвота, онемение конечностей. В случае их возникновения рекомендуется немедленно обратиться за медицинской помощью.
Тем временем RT рассказал, что к возможным ранним признакам сердечно-сосудистых заболеваний относятся одышка, повышенная утомляемость, перебои в работе сердца, а также чувство давления, тяжести или жжения при физической нагрузке или эмоциональном напряжении, которое проходит в покое.