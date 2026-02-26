Ричмонд
Россиян предупредили о штрафах за захват парковочных мест

Юрист Асанова: захват парковки во дворе грозит штрафом до 10 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Самовольная установка цепей, шлагбаумов и других ограждений на общественной парковке, грозит нарушителям штрафом. Об этом рассказала изданию «РИАМО» юрист Карина Асанова.

— Штраф за самовольное занятие земельного участка, к которому также относятся и парковочные места во дворах жилых домов, составляет до 10 тысяч рублей для физлиц, а для организаций — до 200 тысяч рублей, — сообщила специалист.

Эксперт уточнила, что, если не получается решить вопрос с самозахватчиками добровольно, то необходимо привлекать к спору управляющую организацию. Сделать это следует в письменном виде, с приложением фотографий и других доказательств.

А вот травма ребёнка на детской площадке может даже обернуться уголовным делом, предупреждает RT. Ответственность в данном случае понесет руководитель управляющей компании, поскольку именно УК несёт ответственность за все объекты во дворе.