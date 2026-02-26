Названы простые упражнения для борьбы с запорами без лекарств

Активные занятия физкультурой могут помочь справиться с запорами без лекарств, об этом сообщила в разговоре с «Газетой.Ru» проктолог, хирург Виктория Давлетшина.
— Упражнения «велосипед» и подъемы коленей к животу в положении лежа мягко активируют мышцы пресса и повышает внутрибрюшное давление, стимулируя перистальтику. Наклоны и скручивания корпуса могут улучшить движение содержимого кишечника. А дыхательные практики помогают мягко увеличить внутрибрюшное давление, — считает доктор.
Медик подчеркнула, что физическая активность должна быть умеренной. Также не рекомендуются нагрузки при острой боли в животе, кишечной непроходимости, воспалении кишечника и ряде других состояний.
360.ru отметил, что запор, или констипация, это состояние, при котором у человека возникают трудности или задержки во время посещения туалета. Это может проявляться через редкий или болезненный стул, ощущение неполного опорожнения кишечника и увеличение усилий при попытке дефекации.
Ранее «Москва 24» предупредила, что отказ от воды является одной из главных ошибок, которая способна серьезно нарушить нормальное функционирование кишечника. Именно из-за отказа от воды пациенты часто сталкиваются с дискомфортом при походе в туалет.