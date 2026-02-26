Ричмонд
СМИ: Мазут с затонувшего корабля поплыл к основным туристическим местам Пхукета

На главных туристических местах Пхукета заметили мазут — путешественники жалуются на сгустки на Кате, Раче, Корале и пляже Равай. Об этом в четверг, 26 февраля, рассказали в Telegram-канале Mash.

По словам туристов, нефтепродукты очень сложно отмыть. Гиды при отправке на пляжи рекомендуют оставлять дорогую обувь. На берегу путешественники сталкиваются с десятками медуз и мазутом.

Сейчас мазут плывет на юг острова — там же находятся зоны премиального отдыха Най Харн, Ката Ной, Януи. Нефтепродукты душат крабов и моллюсков, бьют по рифам, накапливаются в рыбе и черепахах.

Власти Таиланда запустили систему OilMap и ставят заграждения. В середине февраля чиновники говорили о минимальной угрозе, но ветер сменился и мазут дошел до берега, уточнили в публикации.

Воды у берегов популярного у россиян тайского курорта Пхукет оказались загрязнены мазутом. Сгустки нефтепродуктов прибило к пляжам после крушения контейнеровоза Sealloyd Arc 8 февраля.

Ранее вода в бухте Врангеля в Приморском крае покрылась черным слоем угольной пыли и маслянистой пленкой. Местные жители называют случившееся экологической катастрофой.