Стали известны самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

— Самыми выгодными месяцами считаются те, где больше всего рабочих дней и нет длинных праздничных каникул. В 2026 году это июль и декабрь (по 23 рабочих дня), а также сентябрь и октябрь (по 22 рабочих дня), — пояснила эксперт.