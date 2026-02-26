Стали известны самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

Россиянам, которые пока не определились с отпуском, советуют выбрать июль и декабрь — именно эти месяцы оказались самыми выгодными для отдыха в 2026 году. Об этом заявила «Газете.Ru» HR-специалист Галина Юрманова.
— Самыми выгодными месяцами считаются те, где больше всего рабочих дней и нет длинных праздничных каникул. В 2026 году это июль и декабрь (по 23 рабочих дня), а также сентябрь и октябрь (по 22 рабочих дня), — пояснила эксперт.
По ее словам, наименее выгодными для россиян остаются январь и май — из-за продолжительных праздников. Так как по закону нерабочие праздничные дни, попадающие в отпуск, не оплачиваются.
360.ru рассказал, что суд может отказать в компенсации на неизрасходованные отпуска при увольнении, если работник по своему выбору не реализовал право на отдых.
Телеканал «Царьград» уточнил, что в марте насчитывается 31 календарный день, из которых 21 будет рабочим, а 10 — выходными и праздничными. Для тех, кто планирует отпуск, этот месяц выглядит гораздо привлекательнее февраля, где рабочих дней всего 19.