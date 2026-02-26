TOLO News: Войска Пакистана и Афганистана начали бои в шести провинциях

Вооруженные столкновения военнослужащих Пакистана и Афганистана начались в шести афганских приграничных провинциях. Об этом сообщает TOLO News.
«Боевые действия ведутся в провинциях Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика», — сообщил источник в силовых структурах Афганистана.
Также издание утверждает, что пакистанские силы на данный момент наносят удары по гражданским районам в уезде Данд-ва-Патан, Пактия и других населенным пунктам.
Ранее KP.RU писал, что Вооруженные силы Афганистана начали операцию в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана своей территории.
Операция началась в провинциях Хост, Пактия, Нуристан и других районов, захвачено более 20 постов. Ранее сообщалось, что Пакистан нанес авиаудары по уездам в афганских провинциях Нангархар и Пактика.