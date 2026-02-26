Имитация голоса и "двойные звонки: названы новые схемы кибермошенников

В свою очередь «Москва 24» сообщила, что злоумышленники стали присылать сообщения москвичам, представляясь сотрудниками поликлиник. Аферисты предлагают обновить данные медицинской карты и просят назвать для этого код из СМС. В случае отказа они заявляют, что медицинские услуги могут быть приостановлены.