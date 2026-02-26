Ричмонд
Имитация голоса и "двойные звонки: названы новые схемы кибермошенников

Мошенники используют фейковые данные для обмана россиян.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники придумывают все новые способы обмана своих жертв, активно используя в последнее время цифровые технологии. О самых популярных схемах рассказал корреспонденту «РИАМО» адвокат Антон Пивоваров.

— Кибермошенничество продолжает эволюционировать — сегодня преступники используют комплексные схемы с элементами социальной инженерии, подменой номеров, фейковыми сайтами и даже технологиями имитации голоса, — сообщил специалист.

Он уточнил, что часто с жертвой общаются сразу несколько злоумышленников, представляясь сотрудниками банка или правоохранительных органов. В этих случаях также нередко используются поддельные документы и ресурсы.

360.ru предупредил о фейковой рассылке от имени территориальных управлений о запрете на использование VPN-сервисов на рабочих местах. Письма мошенников приходят с адреса rsockanc56@mail.ru. Документы оформлены как официальные, содержат данные об электронной подписи, но являются фейком.

В свою очередь «Москва 24» сообщила, что злоумышленники стали присылать сообщения москвичам, представляясь сотрудниками поликлиник. Аферисты предлагают обновить данные медицинской карты и просят назвать для этого код из СМС. В случае отказа они заявляют, что медицинские услуги могут быть приостановлены.