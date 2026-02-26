В Крыму объявили экстренное предупреждение о гололедно-изморозевых отложениях

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Главное управления МЧС России по Республике Крым объявило на 27 февраля экстренное предупреждение о сильных гололедно-изморозевых отложениях в Крыму.
«Экстренное предупреждение По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и в первой половине дня 27 февраля в предгорных районах и в горах Крыма ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения», — говорится в сообщении.
