Транспортная прокуратура контролирует ситуацию с задержками авиарейсов в Пулково

В связи с ветреной и снежной погодой в Петербурге 26 и 27 февраля объявлен желтый уровень погодной опасности. Прогнозируются гололед и налипание мокрого снега. Водителей просят проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте из-за высокого риска ДТП. Особую осторожность также следует соблюдать пешеходам, отметили в Смольном.