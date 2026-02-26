Транспортная прокуратура контролирует ситуацию с задержками авиарейсов в Пулково

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует ситуацию с задержками авиарейсов в аэропорту Пулково. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями, а также ранее действующими ограничениями на использование воздушного пространства в аэропортах столицы на запасные аэродромы направлены рейсы из Москвы, Череповца и Шанхая. Задерживаются рейсы в Архангельск, Калугу, Киров, Москву, Челябинск и Ярославль», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что Санкт-Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление им услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.
В связи с ветреной и снежной погодой в Петербурге 26 и 27 февраля объявлен желтый уровень погодной опасности. Прогнозируются гололед и налипание мокрого снега. Водителей просят проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте из-за высокого риска ДТП. Особую осторожность также следует соблюдать пешеходам, отметили в Смольном.