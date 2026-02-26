Российские ледоколы пришли на помощь финским судам, застрявшим в заливе

Суровые морозы и сильный ветер привели к тому, что сразу несколько грузовых судов оказались заблокированы льдом как в международных водах, так и в финской территориальной акватории. В рамках зимней навигации по запросу финской стороны к проводке подключаются российские ледоколы, которые при необходимости заходят и в территориальные воды Финляндии.