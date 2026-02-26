Российские ледоколы пришли на помощь финским судам, застрявшим в заливе

Суровые морозы и сильный ветер привели к тому, что сразу несколько грузовых судов оказались заблокированы льдом как в международных водах, так и в финской территориальной акватории. В рамках зимней навигации по запросу финской стороны к проводке подключаются российские ледоколы, которые при необходимости заходят и в территориальные воды Финляндии.
В финском ведомстве отметили, что ключевой приоритет — безопасность морских перевозок вне зависимости от политического фона.
Ранее Life.ru писал, что атомный ледокол «Сибирь» впервые за долгие годы выдвинулся в акваторию Финского залива. Глава Росатома Алексей Лихачёв сообщил, что судно прибыло в Ленинградскую область для обеспечения ледокольных проводок и должно оперативно приступить к работе в порту Приморск.
