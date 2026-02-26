Ричмонд
Появилось фото похитителя девятилетней девочки в Смоленске

В сети опубликованы фото 43-летнего мужчины, который похитил школьницу в Смоленске.

Источник: Комсомольская правда

Опубликованы фото 43-лтенего мужчины, который похитил 9-летнюю школьницу в Смоленске и три дня удерживал её в квартире своей сожительницы, в нескольких минутах ходьбы от дома, где живёт девочка.

Речь идёт о Сергее Г., у которого ранее уже были проблемы с законом. Мужчина был судим условно за хранение наркотиков, запрещённые вещества нашли у него в автомобиле сотрудники ГАИ при досмотре. Также его судили за хищение строительных материалов с предприятия, тогда Сергей вместе с подельниками договорились с потерпевшей стороной о примирении.

Своей подруге мужчина представил похищенную девочку как свою племянницу, сказал источник «КП-Петербург».

Сообщается, что жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает. Предположительно, мужчина выслеживал девочку прежде, чем похитить её.

Напомним, утром 24 февраля, 9-летняя школьница в Смоленске вышла гулять с собакой, но так и не вернулась. Поиски осложнялись тем, что ребенок не попал в поле зрения камер видеонаблюдения. Всего ее искали более 300 волонтеров, а также кинологи, военные, Росгвардия и полиция.

Также сообщалось, что семья, в которой живёт девочка, многодетная, без судимости, благополучная. Подробности здесь на KP.RU.