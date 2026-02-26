Появилось фото похитителя девятилетней девочки в Смоленске

Речь идёт о Сергее Г., у которого ранее уже были проблемы с законом. Мужчина был судим условно за хранение наркотиков, запрещённые вещества нашли у него в автомобиле сотрудники ГАИ при досмотре. Также его судили за хищение строительных материалов с предприятия, тогда Сергей вместе с подельниками договорились с потерпевшей стороной о примирении.