Появилось фото похитителя девятилетней девочки в Смоленске

Опубликованы фото 43-лтенего мужчины, который похитил 9-летнюю школьницу в Смоленске и три дня удерживал её в квартире своей сожительницы, в нескольких минутах ходьбы от дома, где живёт девочка.
Речь идёт о Сергее Г., у которого ранее уже были проблемы с законом. Мужчина был судим условно за хранение наркотиков, запрещённые вещества нашли у него в автомобиле сотрудники ГАИ при досмотре. Также его судили за хищение строительных материалов с предприятия, тогда Сергей вместе с подельниками договорились с потерпевшей стороной о примирении.
Своей подруге мужчина представил похищенную девочку как свою племянницу, сказал источник «КП-Петербург».
Сообщается, что жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает. Предположительно, мужчина выслеживал девочку прежде, чем похитить её.
Напомним, утром 24 февраля, 9-летняя школьница в Смоленске вышла гулять с собакой, но так и не вернулась. Поиски осложнялись тем, что ребенок не попал в поле зрения камер видеонаблюдения. Всего ее искали более 300 волонтеров, а также кинологи, военные, Росгвардия и полиция.
Также сообщалось, что семья, в которой живёт девочка, многодетная, без судимости, благополучная. Подробности здесь на KP.RU.