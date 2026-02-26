Не менее 22 афганских военных убиты на границе с Пакистаном

По меньшей мере 22 военных Афганистана убиты в ходе боев на афгано-пакистанской границе, передает пакистанский телеканал Geo со ссылкой на силовые структуры.
Как отмечается в публикации, бои на границе продолжаются. Войска Пакистана применяют стрелковое оружие, артиллерию и ударные БПЛА.
Представитель правительства Афганистана Забихулла Муджахид, в свою очередь, заявил, что в ходе боевых столкновений погибли 40 пакистанских военнослужащих.
Напомним, ранее стало известно, что вооруженные силы Афганистана начали военную операцию против Пакистана. Военные действия ведутся в провинциях Хост, Пактия, Нуристан и ряде других районов.
