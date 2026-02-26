Ричмонд
Испанский инженер получил контроль над 7000 роботами-пылесосами

Испанский разработчик получил доступ примерно к семи тысячам роботов-пылесосов по всему миру/

Испанский разработчик Сэмми Аздуфал неожиданно получил доступ примерно к семи тысячам роботов-пылесосов по всему миру после создания приложения на базе ИИ для управления собственным устройством DJI Romo с помощью игрового контроллера.

В процессе тестирования он обнаружил, что может дистанционно подключаться к другим таким же пылесосам, просматривать изображение и звук с их камер, строить карты помещений и определять примерное местоположение устройств по IP-адресам.

В беседе с The Verge Аздуфал подчеркнул, что не предпринимал хакерских атак, не обходил защиту серверов и не использовал методы взлома — его устройство функционировало как одно из множества подключённых к системе, а выявленная уязвимость позволяла получить расширенный доступ без специальных манипуляций.

После того как программист уведомил компанию DJI о проблеме безопасности, производитель провёл проверку и устранил ошибку в программном обеспечении, закрыв обнаруженную брешь.

Ранее компания Microsoft устранила 114 проблем безопасности в своей операционной системе Windows 11.