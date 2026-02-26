Ричмонд
СК запросит арест для похитителя 9-летней девочки в Смоленске

Следователи квалифицировали действия мужчины, задержанного с девятилетней девочкой в Смоленске, по статье о похищении человека. Ребёнка нашли в квартире дома 68 по улице Маршала Еременко, сообщает пресс-служба ведомства. Это соседний дом от места, где девочка проживала.

Источник: Life.ru

Расследование похищения девочки в Смоленске. Видео © Следственный комитет РФ.

В ходе расследования проверяли разные версии исчезновения ребёнка. Одной из них стала причастность водителя автомобиля, которого засняла камера видеонаблюдения в районе пропажи девочки. Следователи осмотрели автомобиль и изъяли улики. Материалы направили на генетическую экспертизу. Результаты подтвердили связь подозреваемого с похищением. Грищенков сейчас в изоляторе.

«Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает СК.

Напомним, девятилетняя школьница пропала 24 февраля в Смоленске. Её нашли спустя трое суток в квартире 43-летнего мужчины в Заднепровском районе города. В помещении находилась девушка похитителя. По её словам, мужчина привёл девочку и представил её как свою племянницу.

