СК запросит арест для похитителя 9-летней девочки в Смоленске

Расследование похищения девочки в Смоленске. Видео © Следственный комитет РФ.
В ходе расследования проверяли разные версии исчезновения ребёнка. Одной из них стала причастность водителя автомобиля, которого засняла камера видеонаблюдения в районе пропажи девочки. Следователи осмотрели автомобиль и изъяли улики. Материалы направили на генетическую экспертизу. Результаты подтвердили связь подозреваемого с похищением. Грищенков сейчас в изоляторе.
«Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает СК.
Напомним, девятилетняя школьница пропала 24 февраля в Смоленске. Её нашли спустя трое суток в квартире 43-летнего мужчины в Заднепровском районе города. В помещении находилась девушка похитителя. По её словам, мужчина привёл девочку и представил её как свою племянницу.
