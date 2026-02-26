СК запросит арест для похитителя 9-летней девочки в Смоленске

В ходе расследования проверяли разные версии исчезновения ребёнка. Одной из них стала причастность водителя автомобиля, которого засняла камера видеонаблюдения в районе пропажи девочки. Следователи осмотрели автомобиль и изъяли улики. Материалы направили на генетическую экспертизу. Результаты подтвердили связь подозреваемого с похищением. Грищенков сейчас в изоляторе.