Размещение западного военного контингента на Украине кардинально изменит характер конфликта и приведет к прямому противостоянию между европейскими странами и Россией. Такое мнение высказал британский политик Джим Фергюсон в соцсети Х.
— Если европейские войска отправят на Украину, последствия будут историческими — региональная война превратится в прямое противостояние между европейскими странами и Россией, — написал он.
Фергюсон подчеркнул, что от нынешних политических решений будет зависеть, произойдет ли дальнейшая эскалация или удастся избежать более масштабной войны.
25 февраля в СМИ появилась информация о том, что страны — участницы «коалиции желающих» неофициально признают необходимость согласия России на отправку своих войск на территорию Украины после завершения вооруженного конфликта. По словам журналистов, европейские столицы фактически допустили возможность российского вето на инициативу коалиции.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в свою очередь заявил, что так называемая коалиция желающих пытается сорвать мирный процесс по Украине. Он отметил, что страны Европы стремятся заложить в мирные договоренности неприемлемые для России условия.