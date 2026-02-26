Ричмонд
Ледоколы РФ спасают суда из ледяного плена в территориальных водах Финляндии

В Финском заливе грузовые суда застряли во льдах, им на помощь пришли российские ледоколы.

Источник: Комсомольская правда

Российские ледоколы оказывают помощь грузовым судам, которые застряли в Финском заливе из-за сложной ледовой обстановки. Проблемы возникли у нескольких кораблей как в международной морской зоне Финского залива, так и в территориальных водах Финляндии.

«В соответствии с обычной зимней навигационной практикой судам оказывается помощь при международном сотрудничестве с российскими ледоколами», — информирует агентство транспортной инфраструктуры Финляндии.

Напомним, впервые за 15 лет Финский залив полностью покрылся льдом. Почему так произошло, объяснил эколог Артём Акшинцев.

Также сообщалось, что атомный ледокол «Сибирь» отправили в замерзший Финский залив для проводки кораблей. Толщина льда в заливе достигла до полуметра.

Тем временем немецкий ледокол Neuwerk, отправленный спасать застрявший во льдах газовоз, застрял в Арктике, ему помочь может только Россия.

