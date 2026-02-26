УМЦ «Авангард» презентовал пособие по начальной военной подготовке

Центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» презентовал методическое пособие по начальной военной подготовке, презентация состоялась в Московском Доме Книги.
Методическое пособие по начальной военной подготовке разработал авторский коллектив центра под руководством кандидата юридических наук, директора центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» Дарьи Борисовой.
Книга, которая является инструментом для педагогов ОБЗР, руководителей военнопатриотических клубов, а также организаторов сборов в регионах РФ, стала результатом пятилетнего опыта работы УМЦ. Пособие содержит и учебные программы, и уникальные наработки центра военно-патриотического воспитания. Речь идёт о методиках проведения занятий, а также формах педагогических дневников.
«Это методическое сокровище, которым центр “Авангард” решил поделиться со всеми. Это настольная книга практика. В ней собрано все то, что ценно сердцу каждого в нашей команде. Мы по праву считаемся экспертами в этой области и хотим, чтобы наш опыт был полезен коллегам. Каждый найдёт в ней те формы и методы, которые нужны именно ему в работе. Команда центра сделала это с большой педагогической любовью», — заявила Дарья Борисова.
Модератором встречи стал выступил Заслуженный журналист РФ Андрей Медведев. Почётными гостями стали представители Комитета по обороне Госдумы, СК РФ, депутаты Московской городской Думы, а также участники детско-юношеского движения «ЮНАРМИЯ».
Презентация, подготовленная УМЦ «Авангард», через который прошли более 200 тысяч школьников и тысячи взрослых участников, вызвала большой интерес у представителей ведомств и образовательных организаций.
В УМЦ подчеркнули, что это учебное пособие станет ответом на частые запросы из регионов о том, как создать эффективную систему сборов по стандарту «Авангарда». Центр готов масштабировать свои практики.
Напомним, «Авангард» был учреждён в 2020 году правительствами Москвы и Московской области при поддержке Минобороны РФ. Инициативу о его создании поддержал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. «Авангард» является флагманом военно-патриотического воспитания, он реализует программы по начальной военной подготовке для старшеклассников и студентов образовательных организаций среднего профессионального образования российской столицы и Московской области.