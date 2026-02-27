Что можно и нельзя делать в день Кирилла 27 февраля на Бабьи взбрыксы

Православная церковь 27 февраля 2024 года вспоминает святого Кирилла Философа. В народе празднуют Кириллов день. Вместе с тем есть еще одно название — Бабьи взбрыксы. Оно связано с тем, что 27 февраля женщины ходили к повитухам и дарили им подарки.
Что нельзя делать 27 февраля.
Запрещено выбрасывать на улицу остатки еду. Предки верили, что подобное может обернуться потерей достатка. Не стоит подметать пол, так как из дома можно вымести счастье.
Что можно делать 27 февраля.
По традиции, в названный день женщины ходили к повитухам, которые принимали у них роды, и дарили подарки. Как правило, это были или пироги, или пряники.
Согласно приметам, теплая погода обещает похолодание в скором времени. В том случае, если 27 февраля сильные морозы, то лето окажется жарким.
