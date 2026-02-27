Что можно и нельзя делать в день Кирилла 27 февраля на Бабьи взбрыксы

Православная церковь 27 февраля 2024 года вспоминает святого Кирилла Философа. В народе празднуют Кириллов день. Вместе с тем есть еще одно название — Бабьи взбрыксы. Оно связано с тем, что 27 февраля женщины ходили к повитухам и дарили им подарки.