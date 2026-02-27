Народный календарь. Как обезопасить свой дом от воров на Федора Тирона, 2 марта

Кроме того, на Федора Тирона люди старались обезопасить свое жилище от воров. Согласно поверью, от грабителей могут защитить живущие в доме черная кошка, собака или петух. А чтобы узнать имя вора, над головой подвешивали решето и вслух называли имена людей, подозреваемых в воровстве. На чьем имени решето закрутится, тот и является грабителем.