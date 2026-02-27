Народный календарь. Как обезопасить свой дом от воров на Федора Тирона, 2 марта

Православные 2 марта чтут память святого великомученика Феодора Тирона. Он был одним из воинов мармаритского полка, который отказался принуждать христиан приносить жертвы языческим богам. В народе Феодор считается покровителем скота.
Согласно поверью, в эту дату нужно обязательно позвать к себе домой гостей. Хозяева готовились к этому заблаговременно и наготавливали множество угощений.
Дом, который 2 марта примет гостей, будет жить в достатке и процветании весь год. При этом звать их нужно именно в дневное время.
Кроме того, на Федора Тирона люди старались обезопасить свое жилище от воров. Согласно поверью, от грабителей могут защитить живущие в доме черная кошка, собака или петух. А чтобы узнать имя вора, над головой подвешивали решето и вслух называли имена людей, подозреваемых в воровстве. На чьем имени решето закрутится, тот и является грабителем.
Приметы погоды.
Если 2 марта туман, то лето дождливым будет, солнечно — жарким, морозно — холодным.
Если в этот день много сосулек, то урожай овощей будет хорошим.
Птицы с юга возвращаются — весна рано придет.
Именины отмечают: Роман, Карл, Мария, Марк, Федор.