Разум и чувства: какие новые телесериалы ждут нас в марте

Десять лет назад Ксения (Ангелина Пахомова — «Золотое дно», «Циники») и ее партнер Алексей были фигуристами мирового класса, купавшимися в славе. Но после таинственной гибели Алексея жизнь Ксении пошла под откос. Она хочет выяснить, что случилось с ее партнером, но правду о случившейся трагедии знает только властная и жесткая Алевтина (Виктория Толстоганова — «Московская сага», «Гололед») — директор спортивной школы, которая когда-то вывела Ксению в большой спорт. Чтобы разгадать тайну, Ксения возвращается в родной город и устраивается тренером в свою бывшую школу. Она видит, что ничего не изменилось: тренеры интригуют друг против друга, ломая детей запредельными нагрузками, родители давят на своих чад, удовлетворяя собственные амбиции… Мир спорта по-прежнему жесток, и Ксения понемногу осознает, что трагедия, случившаяся с Алексеем, была отнюдь не последней…