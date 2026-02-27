Затеянный мир: во втором «Монархе» у Конга появился новый враг

Также первый сезон, где герои показывались в разных возрастах параллельно, намекал нам на то, что отцы ели виноград, а у детей оскомина. Лирические зарисовки приключений в середине ХХ века продолжатся и здесь, и опять мы вслед за персонажами будем решать, виноваты ли наши отцы и деды или мы не имеем права их судить, потому что сами наступаем на те же грабли. Понятно, что в случае с «Монархом» все эти конфликты даны вполне топорно, но зрителю тоже надо чем-то себя развлекать, пока он осиливает 10 эпизодов на сезон. Значит, приходится размышлять, искать смыслы и самостоятельно углублять их, раз авторам было недосуг.