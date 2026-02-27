«Предчувствия» не обманули: Глеб Калюжный едет в Мариуполь

Военная драма «Малыш» в идеале должна была бы выйти прошлой весной или осенью, тогда время было самым подходящим. Как раз было много публикаций о том, что Глеб Калюжный ушел в армию, но продолжает сниматься в кино, он отпрашивался из части на озвучание и премьеры, всё это широко освещалось. На такой волне интереса самым правильным было бы выпустить рассказ о том, как 18-летний донецкий рэпер решил стать добровольцем, потому что его мать находится в Мариуполе, куда еще не пришла российская армия. Всё это тем более интересно, что Калюжный изначально был не актером, а юным рэпером, когда Андрей Зайцев заметил его, позвал сниматься в «14+» и сделал звездой.