Невиноватый я: Миркурбанов превратил юбилей Герасимова в судебное дело

— Дорогой, любимый Евгений Владимирович, единственное, что я могла принести сегодня, — это свое сердце. Правда, оно было вами разбито. Я склеивала его, как могла, латала цветами. Я, безусловно, желаю вам благополучия, долголетия, всех благ. Вы меня вернули в Театр сатиры. И сделали это удивительным способом, напомнив всем нам, что сатира — это осмеяние людских недостатков, а не смех над человеком, — произнесла Мария Захарова со сцены.