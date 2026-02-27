Путин поздравил россиян с Днем Сил специальных операций

Путин заявил, что создание мобильных подразделений, оснащенных передовым вооружением, было необходимой мерой в ответ на серьезные вызовы XXI века и для укрепления суверенитета и безопасности России, и сказал, что военнослужащие этих подразделений по праву могут гордиться тем, что в короткие сроки заняли лидирующие позиции в российской армии, развивая традиции отечественного спецназа и применяя новейшие стратегии и тактики, тем самым значительно усилив боеспособность Вооруженных сил.