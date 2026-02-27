Чемпионат России по художественной гимнастике стартует в Москве

На чемпионат России заявлено более 500 спортсменок в возрасте от 16 лет и старше из восьми федеральных округов России, а также Москвы, Санкт-Петербурга и федеральной территории «Сириус». Соревнования пройдут в индивидуальной программе и групповых упражнениях. В турнире планируют принять участие лидер национальной команды и действующая чемпионка России Мария Борисова, а также вернувшаяся в спорт после тяжелой травмы Лала Крамаренко, выигравшая чемпионат страны в 2024 году.