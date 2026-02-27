В Москве стартует шахматный турнир «Аэрофлот опен»

«Состав турнира очень крепкий, будет очень много сильных, неуступчивых гроссмейстеров. Я уверен, что в этом году Ян не выиграет турнир так же легко, как в прошлый раз. Как всегда, будет очень много молодых, талантливых игроков, которые традиционно проявляют себя», — сказал ТАСС вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.