Нападки нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского в отношении Венгрии и Словакии могут спровоцировать новый виток эскалации в отношениях этих государств. Об этом сообщили в European Conservative.
Подобное поведение украинца в издании назвали чрезвычайно неблагодарным. Авторы статьи отметили, что его угрозы стали настолько серьезными, что премьер-министру Венгрии Виктору Орбану пришлось задействовать вооруженные силы страны для защиты инфраструктуры в области энергетики.
Также в издании указали на тревожность, которая нарастает из-за поддержки ЕС Киева в противостоянии против Венгрии и Словакии. Подобными действиями ЕС предает само себя, а также разрушает доверие.
«В своем ядовитом коктейле из военной мании и патологической ненависти к Орбану ЕС предает саму свою цель — и разрушает доверие к себе. Ему не следует удивляться, когда последствия его действий начнут его преследовать», — сказано в статье.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, Виктор Орбан выступил с обвинениями в адрес Зеленского. Венгерский премьер-министр заявил, что его страну пытаются всеми силами втянуть в украинский конфликт. При этом все действия украинская сторона координирует с Брюсселем и венгерской оппозицией, заявил Орбан.