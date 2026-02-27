Власти Смоленска пообещали строгое наказание похитителю школьницы

Ранее Life.ru писал, что в квартире 43-летнего мужчины, подозреваемого в похищении, находилась его сожительница. Девочку нашли на той же улице, где она проживала. По её словам, мужчина представил девочку как свою племянницу. Сейчас следствие решает вопрос о процессуальном статусе женщины — пока она проходит по делу как свидетельница. Сам предполагаемый похититель отказался давать показания, следствие ходатайствует об его аресте.