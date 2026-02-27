Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: Иран отклонил все требования США

Иран в ходе переговоров в Женеве отверг все требования Соединённых Штатов, сообщает американское издание The Wall Street Journal.

Источник: Аргументы и факты

Иран в ходе переговоров в Швейцарии отверг все требования Соединённых Штатов, сообщает американское издание The Wall Street Journal.

Газета ссылается на информацию, полученную от источников. Неназванные государственные средства массовой информации Ирана и анонимные источники WSJ рассказали, что иранская сторона отвергла идею передачи запасов урана за рубеж.

«Тегеран также выступил против прекращения обогащения, демонтажа своих ядерных объектов и введения бессрочных ограничений на развитие своей ядерной программы», — говорится в сообщении.

Напомним, министр иностранных дел Аббас Арагчи по итогам переговоров в Женеве заявил, что делегации Ирана и США в ходе консультаций в «достигли серьёзного прогресса и приступили к предметному обсуждению элементов будущего соглашения по ядерному досье».

По данным Axios, спецпосланник президента Соединённых Штатов Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер выразили разочарование по итогам переговоров в Женеве.

20 февраля Трамп заявил, что он отводит «максимум 15 дней» на достижение соглашения с Ираном.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что если Соединённые Штаты развяжут войну, она в этот раз охватит весь регион. В Иране рассказали, что Тегеран готов к переговорам, однако их следует осуществлять без угроз и запугивания.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше