WSJ: Иран отклонил все требования США

Иран в ходе переговоров в Швейцарии отверг все требования Соединённых Штатов, сообщает американское издание The Wall Street Journal.
Газета ссылается на информацию, полученную от источников. Неназванные государственные средства массовой информации Ирана и анонимные источники WSJ рассказали, что иранская сторона отвергла идею передачи запасов урана за рубеж.
«Тегеран также выступил против прекращения обогащения, демонтажа своих ядерных объектов и введения бессрочных ограничений на развитие своей ядерной программы», — говорится в сообщении.
Напомним, министр иностранных дел Аббас Арагчи по итогам переговоров в Женеве заявил, что делегации Ирана и США в ходе консультаций в «достигли серьёзного прогресса и приступили к предметному обсуждению элементов будущего соглашения по ядерному досье».
По данным Axios, спецпосланник президента Соединённых Штатов Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер выразили разочарование по итогам переговоров в Женеве.
20 февраля Трамп заявил, что он отводит «максимум 15 дней» на достижение соглашения с Ираном.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что если Соединённые Штаты развяжут войну, она в этот раз охватит весь регион. В Иране рассказали, что Тегеран готов к переговорам, однако их следует осуществлять без угроз и запугивания.