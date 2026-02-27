С 1 марта может ускориться рост курса доллара. Что произойдёт с рублем

— Сейчас граница отсечения — 59 долларов за баррель, тогда как средняя цена Urals в январе 2026-го — чуть выше 40. Цена отсечения, по нашему мнению, может быть опущена к 50. Это снизит нагрузку на ФНБ, но одновременно лишит рубль значимой опоры. Так что в случае принятия такого решения на горизонте месяца доллар в короткие сроки выйдет к 81−82, евро — к 95−96, юань — к 11,7. К тому же следует учесть, что ЦБ может продолжить курс на снижение ключевой ставки даже несмотря на некоторую девальвацию рубля и понизить стоимость фондирования на 5 п.п., до 15%, — пояснил Александр Бахтин.