С 1 марта может ускориться рост курса доллара. Что произойдёт с рублем

Анонс основных событий, которые повлияют на курс рубля с 1 марта.
Основным фактором поддержки курса рубля по-прежнему выступает высокая ключевая ставка (вопреки снижению на 0,5 п.п. в феврале и ожидаемому снижению ещё на 0,5 п.п. в марте), что подтверждается сохранением высокой сберегательной активности. Вместе с тем умеренную поддержку рублю оказывают существенные операции Минфина и Банка России, которые компенсируют выпадающие объемы валюты на рынке со стороны нефтяных компаний. Так охарактеризовала обстановку на рынке глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева.
— Тем не менее постепенное снижение воздействия тех же упомянутых факторов начнёт постепенно уменьшать градус поддержки национальной валюты. Планомерное снижение ставки постепенно снижает привлекательность рублёвых активов, что может быть отражено в дальнейшем сокращении продаж валютной выручки экспортёрами и сжатии предложения валюты на внутреннем рынке, — пояснила Наталия Пырьева.
Снижение ставок в экономике также постепенно активизирует восстановление спроса на валюту со стороны бизнеса. В марте потенциально может быть также отражён более высокий спрос на фоне сезонно слабых января-февраля.
— Операции Минфина и Банка России в рамках бюджетного правила, как ожидается в соответствии с заявлениями министра финансов и премьер-министра, также будут корректироваться для снижения нагрузки на ФНБ. Как следствие, дополнительный объём предложения валюты на рынке снизится, что уменьшит степень поддержки для рубля, — добавила Наталия Пырьева.
Прогноз курса доллара, евро и юаня с 1 марта.
Наталия Пырьева ожидает, что рубль продолжит консолидироваться в диапазонах 76−84 рублей за доллар США, 90−98 — за евро и 11,1−11,5 — за юань с планомерным движением в сторону верхних границ диапазонов.
— С приходом весны могут расцвести и замершие на многолетнем дне курсы инвалют — ожидается укрепление доллара до 80, евро — ближе к 95, а юаня — до 11,5. И для этого есть причины. Правительство готовит ужесточение бюджетного правила — предложение валюты на рынке сократится. А Банк России, на фоне замедления инфляции, может продолжить свой цикл смягчения ДКП, и ключевая ставка на мартовском заседании может быть вновь снижена на 50 б.п., до 15%. Это повысит спрос на валюту под импорт, — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
С первых чисел марта ослабление рубля может ускориться в свете завершения налогового периода и соответствующего сокращения предложения валюты. Доллар может выйти к 78−79, евро — к 92−93, юань — ближе к 11,5. Очень многое в начале весны будет зависеть от того, на сколько будет понижена цена отсечения для нефти в бюджетном правиле. Судя по всему, принципиальное решение об этом финансовыми властями уже принято — темпы продажи валюты из ФНБ слишком высокие из-за объёма выпадающих нефтегазовых доходов. Такой прогноз сделал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.
— Сейчас граница отсечения — 59 долларов за баррель, тогда как средняя цена Urals в январе 2026-го — чуть выше 40. Цена отсечения, по нашему мнению, может быть опущена к 50. Это снизит нагрузку на ФНБ, но одновременно лишит рубль значимой опоры. Так что в случае принятия такого решения на горизонте месяца доллар в короткие сроки выйдет к 81−82, евро — к 95−96, юань — к 11,7. К тому же следует учесть, что ЦБ может продолжить курс на снижение ключевой ставки даже несмотря на некоторую девальвацию рубля и понизить стоимость фондирования на 5 п.п., до 15%, — пояснил Александр Бахтин.