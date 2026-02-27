В Петербурге пройдет премьера спектакля Валерия Фокина «Ревизор с продолжением»

Фокина называют одним из лучших знатоков и интерпретаторов творчества Гоголя. Его предыдущий «Ревизор» был выпущен в 2002 году и стал не только первым спектаклем Фокина, созданным в Александринском театре, но и первым петербургским опытом режиссера. На протяжении 15 сезонов постановка оставалась одной из самых востребованных публикой — как на своей сцене, так и на гастролях по стране и за рубежом.