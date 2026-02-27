В Петербурге пройдет премьера спектакля Валерия Фокина «Ревизор с продолжением»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Центральное событие юбилейной программы в честь 270-летия Александринского театра и 80-летия его президента, народного артиста РФ, лауреата четырех Государственных премий России Валерия Фокина — премьера его спектакля «Ревизор с продолжением» — состоится в Санкт-Петербурге 27, 28 февраля и 1 марта. В новой постановке роль Хлестакова сыграет Тихон Жизневский, роль Городничего — народный артист России Сергей Паршин, сообщила пресс-служба театра.
«В новом масштабном, сценографически эффектном и музыкальном спектакле Фокина, как собственно и в нашей действительности, сплетется, перемешается и вдруг обернется своей полной противоположностью многое. Легкий, почти водевильный юмор превратится в драматизм. Анекдот на грани парадокса — в нерациональный страх приближающейся беды. А приметы классического, близкого к архаике театра, вдруг обернутся образами дня сегодняшнего. Обернутся, обманут, и все предстанет не тем, чем кажется», — рассказали о спектакле в театре.
В Александринке «Ревизор с продолжением» будет 11-й сценической версией бессмертной комедии Гоголя, а для режиссера — четвертым обращением к пьесе. В постановке занята большая часть труппы.
Фокина называют одним из лучших знатоков и интерпретаторов творчества Гоголя. Его предыдущий «Ревизор» был выпущен в 2002 году и стал не только первым спектаклем Фокина, созданным в Александринском театре, но и первым петербургским опытом режиссера. На протяжении 15 сезонов постановка оставалась одной из самых востребованных публикой — как на своей сцене, так и на гастролях по стране и за рубежом.
В театре напомнили, что именно на александринской сцене одна из главных пьес русского классического репертуара была представлена впервые, в подготовке спектакля участвовал сам Гоголь. Премьера состоялась 190 лет назад — 19 апреля 1836 года.
События к юбилею.
Еще одним ярким событием программы в честь юбилея станет премьера документального фильма-портрета «Фокин» в Медиацентре Новой сцены 28 февраля. Авторы прослеживают в нем творческий путь режиссера — детство, поступление в Щукинское училище, работа в столичном театре «Современник», Театре имени Ермоловой, строительство Центра имени Мейерхольда, международное признание, художественное руководство Александринкой. Одновременно они представляют портрет театральной эпохи через ее главных действующих лиц — Константина Райкина, Евгения Миронова, Ирину Купченко, Эдуарда Кочергина, Александра Боровского, Николая Мартона, Андрея Могучего и других.
В преддверии юбилея режиссера, 26 февраля, в медиацентре Новой сцены прошла презентация альбома «Пространство Валерия Фокина». Автором выступил замхудрука Александринского театра, театровед Александр Чепуров. В книге рассказывается о постановках, созданных в разные периоды творчества режиссера — от студенческих работ до спектаклей в крупнейших российских и зарубежных театрах. Издание иллюстрировано в том числе материалами из личного архива Фокина.
Национальный драматический театр России — Александринский театр проводит свой 270-й сезон 2025−2026 годов. 270 лет театру исполняется 30 августа 2026 года. Валерий Фокин встречает личный юбилей 28 февраля.