В США заявили, что Тегеран и Вашингтон далеки от соглашения: Иран отверг условия Белого дома

WSJ заявила, что Иран отверг все требования США.

Источник: Комсомольская правда

Американская газета The Wall Street Journal заявила, что США и Иран далеки от соглашения по ядерному оружию. По данным источников, Тегеран отверг все требования Вашингтона. Иран не согласился на передачу запасов урана, пишет газета.

Источники утверждают, что Тегеран выступил против прекращения обогащения и демонтажа своих ядерных объектов. Это было одним из условий США. Иран также отклонил требование о вводе бессрочных ограничений на развитие собственной ядерной программы.

Как сообщила газета, Тегеран предложил свои варианты соглашения Вашингтону. Например, снижение уровня обогащения урана с нынешних 60% до 1,5%. Кроме того, Иран предложил временно приостановить обогащение на несколько лет или перерабатывать уран в рамках арабо-иранского консорциума.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что Вашингтон хотел бы достичь урегулирования конфликта с Тегераном дипломатическим путем. Однако Белый дом рассматривает и другие варианты.

