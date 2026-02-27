В США заявили, что Тегеран и Вашингтон далеки от соглашения: Иран отверг условия Белого дома

Как сообщила газета, Тегеран предложил свои варианты соглашения Вашингтону. Например, снижение уровня обогащения урана с нынешних 60% до 1,5%. Кроме того, Иран предложил временно приостановить обогащение на несколько лет или перерабатывать уран в рамках арабо-иранского консорциума.