В США заявили, что Тегеран и Вашингтон далеки от соглашения: Иран отверг условия Белого дома

Источники утверждают, что Тегеран выступил против прекращения обогащения и демонтажа своих ядерных объектов. Это было одним из условий США. Иран также отклонил требование о вводе бессрочных ограничений на развитие собственной ядерной программы.
Как сообщила газета, Тегеран предложил свои варианты соглашения Вашингтону. Например, снижение уровня обогащения урана с нынешних 60% до 1,5%. Кроме того, Иран предложил временно приостановить обогащение на несколько лет или перерабатывать уран в рамках арабо-иранского консорциума.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что Вашингтон хотел бы достичь урегулирования конфликта с Тегераном дипломатическим путем. Однако Белый дом рассматривает и другие варианты.