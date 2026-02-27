Украинка выколола глаз трехлетнему сыну ради соцвыплат и получила 7,5 лет тюрьмы

24-летний житель Индии лишился части ноги, чтобы получить место в университете, сообщает The Times of India. Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш, где молодой человек заявил в полицию о нападении неизвестных. По его версии, двое нападавших отрубили ему часть стопы, оставив только пятку. Позже сотрудники обнаружили дневник мужчины, из которого стало известно, что он планировал поступить в медицинский университет по квоте для инвалидов.