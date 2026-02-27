Ричмонд
Украинка выколола глаз трехлетнему сыну ради соцвыплат и получила 7,5 лет тюрьмы

В Тернопольской области суд приговорил безработную женщину к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы за умышленное причинение тяжких телесных повреждений трехлетнему сыну. Об этом сообщили в пресс-службе офиса генпрокурора Украины.

По данным следствия, в ноябре 2019 года в областной больнице женщина, рассчитывая на получение социальных выплат из-за «болезни» ребенка, медицинской иглой повредила ему глазное яблоко. В результате мальчик полностью ослеп на один глаз.

Суд также взыскал с осужденной 600 тысяч гривен (более миллиона рублей) в качестве компенсации морального вреда и расходов на лечение. В настоящее время ребенок находится под опекой другой семьи, передает Газета.ru.

24-летний житель Индии лишился части ноги, чтобы получить место в университете, сообщает The Times of India. Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш, где молодой человек заявил в полицию о нападении неизвестных. По его версии, двое нападавших отрубили ему часть стопы, оставив только пятку. Позже сотрудники обнаружили дневник мужчины, из которого стало известно, что он планировал поступить в медицинский университет по квоте для инвалидов.