Более 50 убито, еще 100 пострадали: что известно о столкновениях на границе с Пакистаном

Новые ожесточенные столкновения начались на афганско-пакистанской границе. Сообщается о десятках убитых и сотне пострадавших. Так, телеканал Geo заявил о смерти уже 58 афганских военных.
Кроме того, в ходе столкновений получили ранения порядка сотни военнослужащих из Афганистана. Пакистан ликвидировал 12 пограничных постов. Еще пять армия взяла под свой контроль.
Вооруженные силы Пакистана также уничтожили свыше 30 единиц афганской техники.
Известно, что вооруженные столкновения идут в шести афганских приграничных провинциях. В их числе Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика. Пакистанские силы наносят удары по гражданским районам в нескольких уездах. Вооруженные силы Афганистана вечером 26 февраля начали операцию в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана своей территории.