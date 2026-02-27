Минздрав предложил расширить порядок диспансеризации для ветеранов СВО

«(Диспансеризация проводится — ред.) медицинской организацией после получения информации о прибытии ветеранов боевых действий … в субъект Российской Федерации. В случае, если ветеран боевых действий не подлежит диспансеризации в текущем календарном году, перечень приемов медицинскими работниками, исследований и иных медицинских вмешательств определяется предшествующим годом прохождения диспансеризации», — говорится в документе, опубликованном на сайте нормативных правовых актов.