Минздрав предложил расширить порядок диспансеризации для ветеранов СВО

Минздрав предложил расширить возможности диспансеризации для ветеранов СВО.

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Министерство здравоохранения России предложило расширить возможности диспансеризации для ветеранов СВО, на первом этапе для них рекомендуется обеспечить консультацию психолога, говорится в проекте приказа ведомства.

«(Диспансеризация проводится — ред.) медицинской организацией после получения информации о прибытии ветеранов боевых действий … в субъект Российской Федерации. В случае, если ветеран боевых действий не подлежит диспансеризации в текущем календарном году, перечень приемов медицинскими работниками, исследований и иных медицинских вмешательств определяется предшествующим годом прохождения диспансеризации», — говорится в документе, опубликованном на сайте нормативных правовых актов.

Так, рекомендуется провести у медицинского психолога консультацию ветерана боевых действий в день первого этапа диспансеризации.