Fox News: Мелания Трамп будет председательствовать на заседании СБ ООН

Первая леди Соединённых Штатов Мелания Трамп будет председательствовать на заседании СБ Организации Объединённых Наций 2 марта, сообщает телеканал из США Fox News.
«Заседание Совета Безопасности (СБ) ООН 2 марта состоится под председательством супруги американского президента Мелании Трамп», — говорится в сообщении.
Мелания Трамп опубликовала ссылку на материал на своей странице в соцсети X*, тем самым подтвердив эту информацию.
Кроме того, планы выступления первой леди США в СБ подтвердил постпред Соединённых Штатов при ООН Майк Уолтц. Он отметил, что Мелания Трамп «будет председательствовать» на этом совещании.
Напомним, с 1 марта председательство в СБ Организации Объединённых Наций на месяц переходит к США.
В материале сказано, что впервые жена президента США или какого-либо мирового лидера будет председательствовать в СБ ООН. По данным телеканала, Мелания Трамп выступит с речью «о важности системы образования и просвещения для обеспечения глобального мира».
Ранее сообщалось, что Мелания Трамп впервые публично поддержала фирменные танцевальные движения своего мужа. Во время выступления в штате Северная Каролина Дональд Трамп с улыбкой взглянул на жену и начал исполнять знакомые публике жесты и шаги.
