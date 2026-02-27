Ричмонд
Fox News: Мелания Трамп будет председательствовать на заседании СБ ООН

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания Трамп будет председательствовать на заседании СБ ООН, это первый подобный случай в истории.

Источник: Аргументы и факты

Первая леди Соединённых Штатов Мелания Трамп будет председательствовать на заседании СБ Организации Объединённых Наций 2 марта, сообщает телеканал из США Fox News.

«Заседание Совета Безопасности (СБ) ООН 2 марта состоится под председательством супруги американского президента Мелании Трамп», — говорится в сообщении.

Мелания Трамп опубликовала ссылку на материал на своей странице в соцсети X*, тем самым подтвердив эту информацию.

Кроме того, планы выступления первой леди США в СБ подтвердил постпред Соединённых Штатов при ООН Майк Уолтц. Он отметил, что Мелания Трамп «будет председательствовать» на этом совещании.

Напомним, с 1 марта председательство в СБ Организации Объединённых Наций на месяц переходит к США.

В материале сказано, что впервые жена президента США или какого-либо мирового лидера будет председательствовать в СБ ООН. По данным телеканала, Мелания Трамп выступит с речью «о важности системы образования и просвещения для обеспечения глобального мира».

Ранее сообщалось, что Мелания Трамп впервые публично поддержала фирменные танцевальные движения своего мужа. Во время выступления в штате Северная Каролина Дональд Трамп с улыбкой взглянул на жену и начал исполнять знакомые публике жесты и шаги.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

