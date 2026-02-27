Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журова призвала США наказать Эстонию за запрет въезда фигуристу Желтышеву

Депутат Госдумы Светлана Журова предложила лишить Эстонию права проведения юниорского чемпионата мира по фигурному катанию. Поводом стал отказ въезда в страну фигуристу Марку Желтышеву.

Источник: Life.ru

Журова заявила, что всем международным федерациям необходимо принять регламент. При подобных инцидентах страну должны лишать права проведения соревнований.

«Абсурд в том, что человек выступает за США. Думаю, американцы устроят им взбучку», — приводит слова Журовой РИА «Новости».

Депутат призвала изменить существующую норму. Она отметила, что сегодня запрещают въезд с российским паспортом, завтра могут ввести ограничения по другим документам.

Восемнадцатилетний Желтышев начал выступать за сборную США в текущем сезоне. Эстонские власти не пустили спортсмена в страну из-за наличия у него российского паспорта. Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в Таллине с 4 по 7 марта.

Ранее стало известно, что олимпийский чемпион из Казахстана Михаил Шайдоров не попал в предварительную заявку на чемпионат мира в Праге. Соревнования пройдут с 24 по 29 марта. В мужском одиночном катании заявили 36 спортсменов. Шайдоров, завоевавший серебро на ЧМ-2025 в Бостоне, в списке отсутствует.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше