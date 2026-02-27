Журова призвала США наказать Эстонию за запрет въезда фигуристу Желтышеву

Ранее стало известно, что олимпийский чемпион из Казахстана Михаил Шайдоров не попал в предварительную заявку на чемпионат мира в Праге. Соревнования пройдут с 24 по 29 марта. В мужском одиночном катании заявили 36 спортсменов. Шайдоров, завоевавший серебро на ЧМ-2025 в Бостоне, в списке отсутствует.