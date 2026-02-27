Журова призвала США наказать Эстонию за запрет въезда фигуристу Желтышеву

Журова заявила, что всем международным федерациям необходимо принять регламент. При подобных инцидентах страну должны лишать права проведения соревнований.
«Абсурд в том, что человек выступает за США. Думаю, американцы устроят им взбучку», — приводит слова Журовой РИА «Новости».
Депутат призвала изменить существующую норму. Она отметила, что сегодня запрещают въезд с российским паспортом, завтра могут ввести ограничения по другим документам.
Восемнадцатилетний Желтышев начал выступать за сборную США в текущем сезоне. Эстонские власти не пустили спортсмена в страну из-за наличия у него российского паспорта. Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в Таллине с 4 по 7 марта.
Ранее стало известно, что олимпийский чемпион из Казахстана Михаил Шайдоров не попал в предварительную заявку на чемпионат мира в Праге. Соревнования пройдут с 24 по 29 марта. В мужском одиночном катании заявили 36 спортсменов. Шайдоров, завоевавший серебро на ЧМ-2025 в Бостоне, в списке отсутствует.
