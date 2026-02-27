Россиянам рассказали, как сохранить обратный билет при опоздании на рейс

«В случае опоздания пассажира на регистрацию пассажиров на рейс и оформление багажа в аэропорту либо опоздания пассажира на посадку в воздушное судно в аэропорту и уведомления пассажиром перевозчика… не позднее чем через 2 часа после вылета рейса, на который пассажир опоздал… до вылета рейса на следующем участке маршрута перевозки составляет не менее чем 24 часа и условия перевозки на следующих участках маршрута перевозки не изменяются, бронирование на последующих участках маршрута перевозки не аннулируется», — говорится в новых правилах, вступающих в силу с 1 марта.