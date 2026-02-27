Аэропорт Ярославля временно закрыли для приёма и вылета самолётов

Ограничения ввели для обеспечения безопасности полётов. Точные сроки возобновления полноценной работы пока неизвестны. Пассажиров просят отнестись с пониманием. Решение приняли на фоне массированной атаки украинских беспилотников на российские регионы.
Вечером 27 февраля с 20:00 до 23:00 по московскому времени средства ПВО России уничтожили 53 украинских БПЛА самолётного типа. На подлёте к Москве к этому часу сбили 27 дронов за сутки.
