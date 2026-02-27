МО РФ: силы ПВО ликвидировали 53 БПЛА ВСУ над российскими регионами

Российские военнослужащие нейтрализовали 53 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины над регионами Российской Федерации, сообщает Минобороны РФ.
Беспилотники противника были ликвидированы в период с 20:00 до 23:00 мск. Речь идёт о БПЛА самолётного типа, уточнили в ведомстве.
Украинские аппараты уничтожили в Белгородской области, кроме того, ликвидировано 12 беспилотников, летевших на Москву.
«В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и ликвидированы 53 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Республики Крым и Московского региона, в том числе 12 БПЛА, летевших на Москву», — говорится в сообщении.
Напомним, в течение дня и вечером российские военные уничтожили свыше 20 беспилотников, летевших на Москву. В 22:51 мэр российской столицы Сергей Собянин заявил о ликвидации 23 аппаратов.
В 23:26 он проинформировал, что ликвидировано ещё четыре беспилотника.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в Telegram.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.