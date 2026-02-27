Что известно о новом флагмане 2026 года — Samsung Galaxy S26

Для многих вопрос «что нового» — это не только камера и процессор, но и софт. Samsung Galaxy S26 выходит на свежей версии Android с оболочкой One UI и продолжает политику длительной поддержки, которую компания развивает в последние годы. На практике это означает более долгие обновления безопасности и предсказуемость для тех, кто покупает флагман на 3−4 года, а не «на сезон».